華南金(2880)旗下華南銀統籌主辦協勝發鋼鐵廠新臺幣25億元聯貸案於7月5日完成簽約。該聯貸案資金將用於償還金融機構借款、充實購料及中期營運週轉金，由華南銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，玉山銀行擔任擔保品管理銀行，自推出以來即備受市場矚目，獲得土地銀行、臺灣銀行、彰化銀行、第一銀行、合作金庫、國泰世華銀行、高雄銀行、台北富邦銀行、元大銀行及上海銀行等銀行踴躍參貸。

協勝發鋼鐵成立迄今已有56年歷史，為擁有煉鋼、軋鋼一貫化作業之鋼鐵廠，以鋼胚及鋼筋為主要產品，生產原料係以百分之百廢金屬再利用，致力實踐循環經濟，提供國內土木營建及基礎建設使用，軋鋼廠具有每年生產60萬公噸鋼筋之規模，為國內信譽卓著的鋼筋大廠。110年受惠國內公共建設、科技業擴廠效應以及住宅、廠辦營建需求殷切，帶動鋼筋出貨量成長，營收較前一年大幅增加62%，此次聯貸案原規劃籌組20億元，因反應熱烈，承諾參貸金額達41.5億元，超額認購逾2倍，最終以25億元結案，顯見金融同業對該公司長期以來的支持與經營績效的肯定。

截至今(111)年4月底綠色投融資金額達3726億元，另110年至今，永續發展聯貸案承作逾20件，總金額達300億元以上，引領同業共同加入綠色及永續金融行列，根據專業機構REFINITIV公布資料，華南銀行在今年上半年聯貸市場主辦聯貸排名第三。