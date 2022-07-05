據香港電台報導，香港行政長官會同行政會議同意，提出為各級公務員薪酬統一上調2.5％。

香港公務員事務局局長楊何蓓茵表示，香港過去一年面對複雜的經濟環境，今年首季經濟在第五波疫情下嚴重受挫，近日雖然營商氣氛及就業情況略有改善，但整體經濟仍存有不確定性。考慮過去一年的生活成本上升、經濟狀況變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標屬正數，以及各級公務員都積極投入抗疫工作等情況，行政長官及行政會議平衡各因素後，提出統一加薪2.5％的方案。

楊何蓓茵說，明天將與4個公務員中央評議會的職方會面，聽取他們的意見，然後盡快尋求行政會議就最終調整幅度作決定，香港政府爭取在這屆立法年度結束前，諮詢立法會相關委員會，並提交財委會審議，生效日期追溯至今年4月1日。

楊何蓓茵表示，理解公務員對今年處理薪酬調整工作時間表的關注，指出除了影響18萬公務員，亦影響2萬多名非公務員合約員工，以及政府資助機構所收到的撥款及資助機構的大約20萬名員工，總影響人數達數十萬，因此本屆政府一上任，已決定盡快處理公務員薪酬調整工作。