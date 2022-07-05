身為小小兵狂粉，胡瓜還想把新車牽去包小小兵的膜。（UIP提供）

今年暑假，影史最賣座、風靡全球的動畫《小小兵》系列電影，即將帶來全新原創故事《小小兵2：格魯的崛起》。這回中文版主角格魯的配音同樣是邀請到綜藝大哥胡瓜第4度擔綱獻聲，要挑戰格魯12歲少年ㄟ版本，配音功力更上乘。

胡瓜表示上一次《神偷奶爸3》用本人腔和客家腔來區分格魯和德魯兩兄弟，已經是很大挑戰了，沒想到這次配音比上一次更難，要配小時候的格魯，「都幾歲的人了要怎麼去詮釋小孩腔，感覺導演是在整他。」

胡瓜一開始先試聽國外的配音版本，發現其實沒那麼小孩音只要比原來的聲音輕一點來配應該就可以，再來就是試音確認語調，之後就嘗試著配年輕的格魯，配音過程中只要一累聲音又會變老，所以聲音導演全程在旁指導，然而年輕格魯的語速飛快，必須去留意語氣和想法，甚至是配音的字要對哪一格都要很清楚，這些導演都會從專業的角度來給予建議和鼓勵，就這樣總共花了兩天半的時間完成。

其中令他印象最深的是格魯有一段要連續叫很多聲音，從尖叫到害怕、發抖…等情緒起伏的大轉變要一次到位，喊到聲嘶力竭還要真心，又不能太做作太假，那種細微的語調呈現才是配音最厲害的地方。

胡瓜是小小兵狂粉，擔任格魯配音已有12年。回想第一次看到黃色小小兵鮮明的色彩和討喜的模樣，真的很療癒，連最近新買的休旅車都想要牽去全車包膜小小兵，開在路上就像小小兵電影宣傳車一般。

他說之前看到美國萬聖節時都會舉行小小兵快閃活動，若非疫情關係，也超想在台灣舉辦，一大群小小兵走在街上一定超吸睛超歡樂。此外，他還夢想帶一群小小兵去育幼院玩耍和醫院探望癌病童，相信小小兵所散發的強烈正能量，一定可以帶給小朋友們無限的歡樂。

值得一提的是，環球電影公司特別遠從國外空運來台一顆高和寬皆五公尺的“小小兵Q萌大黃球”，並由知名國際塗鴉藝術家Bounce親自彩繪全新角色牙套小小兵--拖拖，全程耗時6小時完工，即日起至7月31日將展示於大直美麗華1F的水舞廣場，喜歡小小兵的粉絲朋友趕快把握機會到現場踩點和“小小兵Q萌大黃球”一起拍張網美照。

即日起只要到Facebook環球影片粉絲專頁留言歡樂合照，就有機會獲得《小小兵2：格魯的崛起》電影周邊限量好禮。