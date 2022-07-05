桃園市就服處開發「職場叢林大進擊」桌遊，透過巧思模擬求職者遇到的各種狀況，並指引解法，讓青年學子從遊戲中了解政府資源。(蔡依珍攝)

桃園市勞工教育大樓1樓大廳還有放大版桌遊地圖，民眾可化身遊戲角色丟骰子解任務，8月底前體驗完發表心得還能抽AirPodsPro等好禮。(蔡依珍攝)

任務卡模擬申請青年就業資源的管道與程序，卡上還有QR碼，掃進去就能認識資源。(蔡依珍攝)

桃園市就業服務處提供各式求職諮詢服務，但玲瑯滿目，求職者常霧煞煞，因應求職旺季，就服處開發「職場叢林大進擊」桌遊，透過巧思模擬求職者遇到的各種狀況，並指引解法，讓青年學子從遊戲中了解政府資源，就服處也提醒，今年中央續推應屆畢業生求職最高獎3萬等方案，鼓勵多利用。

就服處指出，中央和桃園推出的各式青年就業促進方案多元，但一般青年朋友未必能逐項了解各方案內容與申請流程，特別開發全台首款以地方就業資源與機關檔案應用為主題的桌上遊戲「GO!GO! FIND JOB! 職場叢林大進擊」，模擬申請青年就業資源的管道與程序，也加入求職期間與工作職場上可能出現的情境與議題。

就服處舉例，20個任務卡有中央因應疫情推出的最高3萬青年就業獎勵計畫，達成條件就是到地圖上私部門就業，再回到就服據點領獎金，最高3.2萬的青年尋職津貼則是3度到地圖上就服據點尋職等，和現實申請流程吻合，且卡上還有QR碼，掃進去就能認識資源，若有新政策還能隨時擴充任務卡，保有彈性。道具卡則有桃園市職缺地圖、台灣就業通網站等，幫助更快達成任務，事件卡則是各種突發狀況如被惡老闆扣錢、性別歧視等，教求職者如何解套求援。

就服處推動機關檔案應用不遺餘力，這次也代表桃園市政府參加全國第19屆機關檔案管理金檔獎評選，2020年起已連續2年舉辦機關檔案特展，廣受市民朋友的好評，今年則進一步將檔案應用服務「閱覽、抄錄、複製」融入桌遊當中，在遊戲中宛如「神卡」可翻遍其他卡片選擇最適合自己的直接抽走，唯有在就服處才能享有的特殊待遇，以遊戲的方式帶領民眾一探就業職訓服務處典藏豐富且珍貴的檔案資源。

就服處說，桌遊有個特色是沒有共同起點，全市12個就服台都在地圖上，玩家選擇離自己最近的點「就近服務」。目前先發行100份，將於徵才活動或研習時當輔助教材，明年也會入校宣導，桃園市勞工教育大樓1樓大廳還有放大版桌遊地圖，民眾可化身遊戲角色丟骰子解任務，8月底前體驗完發表心得還能抽AirPodsPro等好禮。

就服處提醒，今年中央續辦青年就業獎勵，限定應屆畢業生，就職滿3個月獎2萬元、滿6個月再獎1萬，最高可領3萬，桃園市首創的青年安薪就業讚則限定設籍桃園市30歲以下青年，就職滿3個月獎9000、滿6個月再發1.2萬，總共2.1萬元，且可和尋職津貼最高2.2萬並用，歡迎青年透過就服處「找頭鹿」。