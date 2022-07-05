「頑童MJ116」34歲成員瘦子先前無預警宣布結婚喜訊，對象是交往多年的攝影師女友Jennifer，獲得外界的祝福；事隔不到一個月，再公開即將當爸的好消息，讓粉絲又驚又喜。昨（4日）卻寫下「秘密都被大家知道了」，疑似暗指私人行蹤遭到外洩，「頑童MJ116」團員大淵替他發聲，瘦子也表示：「恩，真的不會再去了。」

瘦子昨（4日）在Instagram發文，透露有一天去住渡假村，在吧台點酒的時後渡假村的員工要請他喝酒，但瘦子不好意思被別人請，還是堅持自己付，當下只有那位員工和瘦子知道這件事，瘦子表示：「算是我們之間的小秘密，結果這個小秘密大家都知道了」，文末用一個思考的表情符號結尾，疑似表示對事情的發展感到無奈。

而日前有媒體接獲讀者爆料，讀者向媒體提供瘦子和老婆Jennifer的照片，清楚拍下Jennifer挺著孕肚的模樣，同時把與服務生的交談內容都刊登出來，瘦子這番言論被推測會不會是藉此表達被偷拍的不滿，而團員大淵表現比瘦子還氣「退房 ！退房！退房！差勁！」瘦子也回：「恩，真的不會再去了。」網友好奇提問「為什麼呢」，瘦子無奈回應「我也想知道為什麼」。

留言區也有不少粉絲表示他們與瘦子之前在同一個渡假村「那幾天在這渡假村遇到本土最帥行走費洛蒙，帥就算了還超親切，重點是….老婆也超美！」、「我也碰巧遇上～我們都靜悄悄」、「有看到你耶！但知道打擾不太好就遠遠的觀賞吧」。