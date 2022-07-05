苗栗原鄉嚴選好物十大伴手禮徵選活動正式開跑。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府推廣原民地區觀光與在地工藝產品、農特加工產品，縣府原住民族事務中心辦理2022「原禮．好讚」苗栗原鄉嚴選好物十大伴手禮徵選活動，藉由族人的參與及專家的評比，嚴選原民特色產品，讓大眾也藉此了解苗栗原民在地特有產品及文化價值。苗栗縣長徐耀昌5日為活動揭開序幕，歡迎縣內原住民店家踴躍參賽，並邀請全國民眾到苗栗原鄉地區來趟部落輕旅行。

苗栗縣全縣原住民人口數約為1萬1475人，除了分布於苗栗原鄉地區如泰安、南庄、獅潭等各鄉鎮之外，也包含居住頭份市、竹南鎮及苗栗市等都會區，擁有多元的原住民特色。

今年原民中心邀集原住民店家，透過伴手禮徵選活動讓大家認識苗栗原鄉的在地特色，同時也讓近年來許多青年推陳出新、充滿創意的新品牌一同參與，為台灣人喜愛送禮表達情意的文化，挹注新的元素。

苗栗縣長徐耀昌、議員黃月娥、楊文昌、原民會族群委員高美容、南庄鄉長羅春蓮、泰安鄉長秘書等人，今天共同為「原禮．好讚」苗栗原鄉嚴選好物十大伴手禮徵選宣布開跑，希望藉以創造在地原住民族產業商機、帶動地方經濟，提升苗栗原鄉在地品牌之能見度。

原民中心主任蔣意雄表示， 苗栗原鄉嚴選好物十大伴手禮以公開徵求方式，分為「食品組」與「非食品組」兩組，透過專家評審選出苗栗原鄉十大伴手禮。

徵件時間從7月5日起至8月5日17時止，凡公司行號設立於苗栗全縣地區並領有商業登記且為原住民身分廠商，即可參與報名，入圍名單將於8月8日至12日公告、8月15日至19日辦理評選會議，8月27日辦理成果展暨頒獎典禮。

苗栗縣長徐耀昌表示，原住民族有豐富的藝術文化、特色美食等，連農作物都優質美味，但山區道路常因下雨導致土石、道路坍方阻礙交通，不只影響通行安全更是中斷了銷售通路，因此縣府團隊除了立即搶通，維護道路安全外也全力協助農特產、文創小物等行銷發展，照顧偏鄉及在地農民。

他希望藉由徵選活動，拓展原鄉傳統資深知名店家以及充滿創意的青年店家等的品牌知名度，邀請全國遊客到苗栗原鄉地區來趟部落輕旅行，除了體驗在地原民文化風情，也選購在地特色的精緻禮品，帶回專屬於苗栗之旅滿滿的回憶。

原民中心說明，食品組、非食品組將合計評選出10件伴手禮品，第一名將有5000元獎金、第二名4000元、第三名3000元、第四名2000元、第五名2000元、第六至第十名各1000元，更多活動詳情可洽「苗栗縣原住民事務中心」官網及「原民中心-活耀苗栗、讚放原民」FB粉絲專頁查詢，歡迎縣內原住民店家踴躍參賽。