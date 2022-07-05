6月的泰國，整體通膨發展超乎預期，且創近14年新高，市場預估最早8月當地可能就會調高利率。同時，菲律賓則是創約4年最高。

泰國政府5日表示，受到能源價格大漲以及比較基期較低影響，當地6月CPI(消費者物價指數)年增7.66%，不僅超過預估值7.5%，也比5月7.1%要高出不少。

對於第3季CPI，泰國政府直言，將與上季大增6.46%相似，向上增加機會大，下降則不易見。不過，由於2021年比較基期高，2022第4季CPI可能會因此大減。

由於泰銖走貶，通膨增速預測難度增加，但泰國2022年平均總體通膨大概在4.5%。2008年，全球正值金融海嘯期間，泰國當時的通貨膨脹更高，一度來到5.5%。

至於菲律賓6月CPI也是增至大概4年來最高，年增6.1%，連續3個月高於官方2%至4%容忍區間，主要是運輸以及公共設施成本上漲，還有食物價格增加所致。

菲國自從採用2018年為當地CPI新的計算基準年以來，還沒有公布過核心CPI數據。另外，菲律賓2022上半年通貨膨脹率，平均為4.4%。位於首都馬尼拉的證券銀行(Security Bank)日前認為，8月18日菲國央行可能一次大升50兩碼。

另外，菲幣披索疲弱也會推升通膨走高，消費者購買力也可能會縮手。為了抑制通膨，菲國央行也在5月以及6月各升息1碼。不過，雖與美國利差縮小，但披索還是無法止貶，目前兌美元匯價逼近17年低點。