磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)公告2022年6月合併營收為0.37億元，終止連3個月下滑，年增292.36%、月增5.99%。累計今年第二季營收為1.16億元，年增85.41%、季增9.32%。累計2022年上半年度累積合併營收為2.23億元，年增107.10%。

外資近5日共計已賣超269張，立凱-KY在7月三個交易日中連續下跌2成，周二更最低達53.1元跌停板，創下今年新低點。

電動車市場滲透率持續提升，電動車關鍵零組件之一的電池也受市場重視，立凱-KY積極進入儲能電池及電動車電池(含取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池)之新利基產品市場，續開發新客戶並配合產品測試、試產，立凱-KY轉型成果漸趨明朗並逐步實現營收穩定成長。

展望未來，立凱-KY將持續投入研發資源及提升技術能力，優化產品及客戶組合，拓展鋰電池正極材料的新利基市場並開發長期合作之客戶，為公司未來發展奠定良好的基礎及布建營收穩定成長動能。