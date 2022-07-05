暑假到來，常有不肖業者打著「高薪、工作輕鬆」的內容，吸引涉世未深的青少年前來應徵。高雄市警察局婦幼警察隊為加深青少年對於「暑期打工求職安全」的觀念，於FB粉絲專頁辦理今年暑期青春專案線上抽獎活動，首波抽全聯超市禮券500元，還有酒精噴槍、西堤餐券等大禮，鼓勵青少年朋友一起參與。

上月高雄1名少女在網路論壇「Dcard」發文，稱去年見網路求才廣告，「咖啡廳工作時薪250」便去應徵，沒想到上班時竟然是坐檯小姐，因心生畏懼不敢反抗，只能聽從櫃台小姐的話，接了3組客人才逃離「咖啡廳」。警方表示，未接獲被害者報案，前後有臨檢該「咖啡廳」3次，因為店內沒客人也未發現異樣，將持續臨檢，防制不法情事發生。

婦幼隊表示，今年度青春專案從7月1日開始，為期2個月，利用網路及非群聚活動方式舉辦犯罪預防宣導，以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」等為五大宣導主軸。

婦幼隊指出，家長應多關心子女動向，確認孩子工作內容和職場環境，必要時應陪同面試或赴約，以降低風險。青少年利用暑假打工賺錢，不肖業者常打著「輕鬆打工、收入高」，「高薪外拍、百萬直播主」來吸引青少年加入，卻變相從事坐檯陪酒、或半哄半騙拍攝不雅照，將不雅照散播外流，讓青少年成為性騷擾、性侵害、性剝削的受害者。暑期打工陷阱多，切勿受金錢誘惑，謹記不購買產品、不繳保證金、證件不離身、不飲用茶水、不非法工作。

另外，婦幼隊舉辦宣導活動，只需要回答粉絲專頁內貼文中的問題，按讚貼文並標記3位好友，就能參加抽獎，首波為全聯超市禮券500元，後續將有酒精噴槍、西堤餐券等好禮，鼓勵民眾一同參與。