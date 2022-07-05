隨著國民黨徵召柯志恩後，高雄市長選戰愈發添加火花，現任市長陳其邁猛打「政績牌」，今（5）日公布，今年上半年促參績效高達620億元，奪下全國之冠。陳其邁今更在市政會議上宣布，大幅加碼個人及團體獎金，肯定同仁的努力。

高市財政局指出，陳其邁上任後發現，2020年促參金額僅4.76億元，立即指示財政局推動改革，將過去府內機關組成的促參推動小組，轉型成立「促參推動委員會」，聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任委員，提供最貼近地區發展、最接地氣及最公開透明的招商條件。

陳其邁同時指派林欽榮副市長擔任召集人，定期召開促參推動委員會議，實質討論解決問題，即時處理跨局處事項，有效加強促參及開發案件之推動。

林欽榮指出，透過改革後，高雄市政府2021年展現招商成效，6案財政部認列民間投資金額達75.24億元，今年上半年已簽約案件民間投資金額並高達620億元居全國之冠，另興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案等2案，將於今年7月下旬簽約，預估民間投資合計24.37億元。

財政局補充，另外首件雙捷運聯開案「高雄捷運O10／Y18衛武營土地開發案」公告至今年10月31日，預估民間投資金額為180億元，該案屬高雄東區新門戶鳳山中城計畫，坐擁70公頃衛武營都會公園，為文化藝術新地標，極具投資效益。

財政局指出，今年上半年高雄市府促參績效卓越，經財政部公布及認列民間投資金額高達620億元，為109年4.76億元的130倍，位居全國之冠，第2名台北市311億元、第3名新北市183億元。

財政局長陳勇勝表示，高市府剛榮獲財政部頒發5千萬元促參獎勵金，為獎勵市府辦理促參及開發案件執行機關及有功人員，依市長陳其邁指示，今（5）日市政會議修正通過「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與公有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」，將促參獎勵金分配執行機關比例由30％調高至50％，及提高個人獎金。

陳勇勝提及，目前市府已公告招商案計有5案，民間投資金額408.35億元，主要有捷運橘線O13站土地開發案、前鎮社區長照BOT 案、左營機20公辦都更案，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢，歡迎潛在投資人把握機會，提前掌握投資商機。