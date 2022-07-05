高雄市某里長阿強（化名）與太太阿芳（化名）結婚1年後就離婚。但阿芳之後卻印了甲、乙兩式傳單，內容包含騙婚、養小三與侵占錢財等，並到當地宮廟、果菜市場發送傳單。阿強以妨害名譽提告阿芳，並求償500萬元精神慰撫金，但法院審理後認為強逼離婚部分不是事實，其餘排除違法，阿芳賠償4萬元為適當。

阿強與阿芳於2013年11月20日結婚，但於2014年11月19日離婚。阿強主張，兩人是合意離婚，阿芳共印了2300份傳單到旗山鬧區發放，侵害他的名譽權與肖像權，包含他騙吃拐幹、拿阿芳的錢養小三的孩子等。阿芳於2019年4月上旬共發了5天傳單，阿強對於強逼離婚、侵占阿芳財產、拿阿芳的錢養小三並生子等5點爭議，以名譽權與肖像權受損，總計求償500萬元。

阿芳聲稱，傳單上的內容都是事實，可以排除她違法。判決指出，阿芳以自身經驗，覺得阿強騙她離婚、強逼離婚、養小三、偷生小孩、四處帶女人、強逼阿芳與精神病患同住、侵占被告財產等等，有相當理由確信為真實，依司法院大法官釋字第509 號上揭解釋意旨，得阻卻違法。

對於賠償部分，法官認為，阿強屬於公眾人物，其照片可以輕易取得，肖像權各求償30萬元並不成立；對5點爭議各要求70萬元精神賠償也屬過高，除逼婚不是事實外，其他4點爭議屬於兩造的相處情形，比較兩造的經濟狀況，應各以1萬元為適當，因此判阿芳須賠償4萬元。可上訴。