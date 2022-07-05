許效舜（左）擔任《超級王牌棒球隊》嘉賓。（巨宸製作提供）

胡金龍（右）擔任飛行客座教練，左為教練陳文賓。（巨宸製作提供）

黃甘霖擔任客座教練。（巨宸製作提供）

「假日飛刀手」陳義信擔任客座教練秀出著名拉弓動作。（巨宸製作提供）

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義當任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，今（5日）曝光飛行客座教練名單，包含「假日飛刀手」陳義信、中職盜壘王黃甘霖、知名投手耿伯軒、現役球員胡金龍、巴塞隆納奧運銀牌補手白昆弘、閃亮之星棒球隊許效舜，甚至東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都來替參與《超級王牌棒球隊》羽球的學長姐程文欣、呂佳彬助陣打氣。

「麟洋配」形容參與節目感受不同項目運動員的活力，李洋笑喊自己想打棒球，但現實條件不允許，「被球打到就拜拜了」。他形容棒球常在關鍵九局上演逆轉秀，與羽球一樣，只要不放棄一絲希望，拼搏到最後，就有逆轉可能性，直喊：「贏也是一起，輸也是一起。」他特別感謝曾是羽球女雙球后的學姊程文欣，曾給予安慰與人生建言。王齊麟笑說參與綜藝比羽球還難，畢竟羽球從小打到大，參加節目會擔心放不開或出糗，他透露除有關注《超級王牌棒球隊》陣中奧運雙金許淑淨與跆拳道品勢女神姜巧文外，也特別感謝羽球學長呂佳彬自他高中時期就相當照顧他，並灌輸人生金句：「就算現在贏球，下一場比賽也是一般選手。」提醒他面對低潮，仍要保持正面心態。

當「假日飛刀手」陳義信登場，現場工作人員都是他的球迷，尖叫聲連連直呼回憶殺湧現，陳義信在獲勝時著名的拉弓動作，將在節目中看得到。他對於參與節目的頂尖選手大多是單項個人賽事的運動員印象深刻，尤其跆拳道、舉重都是個人，看得出這群運動員的努力與拼勁。被問到再次登上投手丘，內心是否燃起熊熊烈火？他謙虛說自己沒那麼好，「所幸好球比例滿高，沒漏氣」。

統籌教練方昶詠曾是中職盜壘王黃甘霖的學生，此次黃甘霖擔任飛行客座教練將傳授他盜壘成功密技，他特別看好里約奧運射箭銅牌譚雅婷，認為完全沒有初打棒球青澀之感。他形容打棒球七分靠努力，三分靠運氣，提醒總教練「東哥」黃忠義，面對剛起步運動員，耐心要足夠，打趣要東哥每天靜坐半小時，才能平穩心情。知名投手耿伯軒則對有「世界最美翹臀」之稱的跳水鮮肉林昀蒂印象深刻，他說：「林昀蒂身上有如裝上GPS，擔任中外野手，不管球怎麼飛來，都接得到，展現許多守備美技。」而他也誇讚在節目中擔任投手的紀亞文超乎他預期，讓他彷彿回到高中時期，與球隊一起努力、享受每一場比賽過程。

《超級王牌棒球隊》將於本週六（9日）晚上十點民視無線台開播、本週日(10日）晚上十點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。