今天上午大陸國務院副總理劉鶴與美國財務部長葉倫通話，美方在新聞稿中指責中國的「非市場貿易行為」。大陸外交部發言人趙立堅今天（5日）在例行記者會中駁斥，美方的說法與事實不符，認為取消全部對華加徵關稅有利於中美兩國和全世界。

趙立堅表示，中方注意到美方新聞稿中有指責中國「非市場貿易行為」的有關內容，美方的說法與事實不符。過去40多年的事實表明，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機製作用和發揮政府作用的有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。中國的改革開放有利於中國，也有利於世界。這不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻。

趙立堅指出，關於關稅問題，中方的立場是一貫的、明確的，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。據美國智庫機構測算，取消全部對華加徵關稅，將使美國通膨率下降一個百分點。在當前高通膨形勢下早日取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。

趙立堅表示，在此次視頻通話中，中美雙方就宏觀經濟形勢，全球產業鏈、供應鏈等議題，務實坦誠地交換了意見，交流富有建設性。雙方認為當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調，意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。