大陸知名電商「拼多多」近日驚傳驚悚事件，有寵物食品商家主打「活體女童肉體加工」，聲稱肉品成分是「女肉童下體部位」，甚至配有女童血腥照片。拼多多客服回應，雖然店家開店都會經過審核，但有時也會出現例外，目前該店家已經下架。

據東方網報導，拼多多店家「力歐高寵物食品」被網友踢爆，店家簡介寫著「主營活體女童肉體加工」，販售的貓糧、狗糧成分竟是「女肉童下體部位」，來源是內蒙古自治區的呼和浩特市，店家還特別在商品詳情說明中介紹「童肉碎」、「童骨架」等字樣，甚至配有一名女童斷腿照片，相當血腥。

店家在商品照片附上一張女童斷腿照片，相當血腥。（翻攝自微博）

對此，拼多多客服回應，「多多看到的時候心裡也是一顫」，表示商家在拼多多開店時都會先經過審核，需要提供相關證明，但有時也會出現「燈下黑（少數例外）」，目前拼多多已將店家處以停業整頓，之後該處理的處理、該開除的開除，「該追究法律責任肯定會追究法律責任的」。

許多網友則紛紛表示「報警！立馬報警！不敢細想，肯定有問題！」、「這是什麼世界？」、「這難道不是應該立馬調查把真相向社會公布嗎？」，還有不少網友認為，該商家真正販賣的商品可能是未成年女童或女童的色情影片，因為「力歐」的羅馬拼音若以九宮格打字，出來的結果會是「妓女」。

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