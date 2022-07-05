面試是進入職場的重要關卡，一名女網友分享，面試時如果被問到「為什麼會想離開前一間公司？」除了誠實回答，也應避免批評前公司或前同事，而最NG的回答方式為「工作時間太長，需常加班」，除非本來就想淘汰需要加班的公司，否則面試官聽到這樣的回答，多半傾向不錄取。

一名女網友3日在網路論壇Dcard發文指出，「為什麼會想離開前一間公司？」幾乎是面試時一定會被問到的問題，她認為，面試官問這個問題其實是要「探詢你的工作價值」，因為前公司一定有讓求職者很在意的地方，才會讓人想要離職，所以詢問這個問題就可以初步了解求職者的價值觀。

至於如何應對才好？她表示有2點要注意，包括「誠實為上策」、「減少負面論述」。她解釋，面試官一定知道，會離職一定有其他潛在因素，因此不要說謊編造故事，「離職原因只要能交代得過去，基本上不會成為你的阻礙」。

另外要減少負面論述，如批評前公司、前主管或前同事，「因為你在回答問題的時候，面試官同時也在觀察你是什麼樣的人」。

她也提到，最NG的回答方式是「工作時間太長，需常加班」，除非求職者本來就打算淘汰掉需要加班的公司，否則面試官聽到這樣的回答，多半會認為求職者對於工時調整的彈性不大，因此不錄取。

她強調，「正向的職涯發展、挑戰自我的說法主管都很買單」，如為了提升自己的專業、開發自己的潛能、挖掘更好的自己等，都是很不錯的說法，「大家都喜歡正向、喜歡學習的求職者」。