中華電(2412)、中信金(2891)旗下中國信託、網家(8044)PChome網路家庭集團於今(5)日共同宣佈推出跨界聯名的ALLME 信用卡」，結合三方通路及產品優勢提供最實惠便利的點數轉換、累點、兌點機制。中華電去年狂撒10.5億點(1點1元)，今年原先將目標設定在12億點，但看好在「ALLME 信用卡」帶動下，HamiPoin點數規模可望較去年成長。

本次三方合作得「ALLME 信用卡」，於中國信託申辦核卡後，透過HamiPay或APP綁定，即可將所累積點數自動轉換並示為HamiPoint或P幣，客戶不僅能橫跨電信、電商金融使用場景，包括中華電網路或實體門市、Hami市集PChome24h購物等超過10家指定通路消費，更可享首年最高8%回饋，讓點數支付管道及應用更多元。

中華電董事長謝繼茂表示，ALLME卡將實現跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的創新模式，包括跨平臺累點、線上線下自動轉換抵用等，都是ALLME卡跨界聯名的合作核心概念。面對後疫情時代，中華電、PChome網路家庭集團、中國信託結盟發行的ALLME卡將帶給持會員消費集點、兌點折抵最強大的點數轉換效益。

中華電對於點數經濟的著墨行之有年，中華電個人家庭分公司總經理蘇添財受訪時表示，5G的訴求就是價值，透過生態圈的營造，讓客戶可以在各種不同的場域都可以用上，包括食、衣、住、行、育、樂， 中華電對於點數經濟的拓展會持續下去，持續把規模做大，在整個生態圈更大力在做。中華電在點數設計上以客戶為中心，讓用戶累點地方多、兌點的東西多，才會帶動兌點比例高便利，當然，點數可以併用，對客戶來說是最大的好處，未來會更多加值性服務，讓客戶和中華的連結性更高，強化黏著度。

中華電個人家庭分公司客戶經營處處長徐祖詒補充說到，目前中華電HamiPoint在市場的使用度越來越高，申辦中華電最高的資費一次會送到高達12000點，中華電去年贈點度高達10.5億點(1點1元)，其中，手機相關贈點高達5億點，兌換比例中，門市換成商品50%。