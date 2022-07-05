野村控股（Nomura holdings）首席經濟學家Rob Subbaraman表示，由於各國央行採取激進的手段收緊貨幣政策以對抗飆升的通膨，全球許多主要經濟體將在未來12個月內陷入衰退。

Subbaraman周二接受媒體訪問時表示，基本上，目前全球許多央行已經轉向單一任務，即降低通膨。貨幣政策的公信力是一項非常寶貴以致於不能失去的資產，因此他們將非常激進。這意味著他們將搶在前頭升息。這幾個月來，我們一直在談論經濟衰退的風險，現在我們有許多已開發經濟體實際上正逐步邁入衰退。

野村在研究報告中指出，除了美國之外，明年歐元區、英國、日本、南韓、澳洲和加拿大也將陷入經濟衰退。

野村證券預期美國將從2022年第四季開始進入連續5個季度的「長期但輕微」的衰退。Subbaraman表示，這將是一次輕微、但漫長的衰退。我們預期聯準會7月將升息75個基點，然後在下次會議升息50個基點，之後將是一連串升息25個基點，直到明年2月聯邦基金利率升至3.75%。

野村表示，澳洲、加拿大和南韓等幾個中等經濟體都經歷了由舉債點燃的房市榮景。如果升息引發房市泡沫破滅和去槓桿效應，這些國家的衰退程度可能超乎預期。

報告並指出，中國的情況比較奇特，在寬鬆政策支持下，中國在解封後經濟持續從衰退中復甦，但只要北京當局堅持清零的防疫政策，該國就有可能再次封城，其經濟也將再次陷入衰退。