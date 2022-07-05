渣打銀今舉行2022下半年投資展望說明會，渣打銀認為，全球能源、糧食等大宗商品價格攀升，全球經濟前景仍籠罩在高通膨的隱憂中。下半年全球通膨回落的速度仍不會太快，預期美國聯準會第三季仍將保持激進姿態，導致市場焦點逐漸轉向經濟衰退。不過，在歷經上半年大幅修正後，金融市場的評價面吸引力逐步顯現，投資佈局無須太過悲觀，只要保持「險中求穩、步步為營」，多元資產收益的投資策略仍大有可為。價值股與高評等債可望重獲青睞，供需失衡導致油價持續上探，黃金則預期在未來12個月有機會挑戰1965美元，美元受到利差與避險需求推升，可望延續短多格局。

渣打銀行指出，儘管全球主要央行在控制通膨和避免衰退之間力圖保持平衡，日益強硬的貨幣緊縮政策卻加大市場對經濟急速放緩甚或衰退的擔憂，讓未來12個月美國與歐元區出現經濟衰退的機率預期已經超過40%。中國則因為財政和信貸政策的支持力度不斷加大以及對商業活動監管放鬆，景氣循環已接近衰退的尾聲，復甦的可能性反而提高。

整體而言，美國的通膨壓力可能在年中見頂，不過回落的步伐甚為緩慢，預期今年底通膨仍高達6%以上，將迫使聯準會維持激進立場，進一步升息150個基點至3.25%，並帶動其它主要央行同步緊縮貨幣政策，讓全球經濟續吹逆風。加上烏俄戰事延宕以及疫情未歇等不確定因素，渣打銀行建議投資應從三個方向避凶趨吉：（1）適度減碼股票、增持債券；（2）聚焦多元資產收益策略；以及（3）調升亞洲不含日本股票部位以平衡區域風險。

商品原物料方面，由於供應成長緩慢、閒置產能緊張和庫存偏低，壓過了對全球經濟成長下滑導致需求放緩的擔憂。當歐盟對大部分俄羅斯石油進口實施禁運後，預期全球原油供應將進一步萎縮。再加上美國戰略石油儲備的庫存降至1987年以來的最低水平，全球石油庫存也普遍處於多年低點的外部環境，隨著中國下半年可能開始放鬆其防疫措施帶動經濟活動轉趨熱絡，預期西德州原油價格在未來12個月內可望持續站穩每桶116美元，並有更進一步上行的機會。

儘管利率走升、美元偏強的環境不利黃金表現，但由於停滯性通膨擔憂、地緣衝突的避險需求，以及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能持續增加，預期未來12個月，黃金價格有機會挑戰4月份起跌區每盎司1965美的價位，從避險的角度，可考慮將黃金納入投資組合。