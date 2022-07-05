北港溪防汛道路雲林縣元長鄉鹿寮段缺乏管理，淪為大型垃圾場。（張朝欣攝）

北港溪防汛道路雲林縣元長鄉鹿寮段，因缺乏管理淪為大型垃圾場，道路旁丟滿垃圾包、死貓吊樹頭，嚴重破壞環境清潔。北港溪防汛道路是北港與虎尾地區的便道，車輛相當多，淪為垃圾場造成髒亂、有礙觀瞻，縣環保局5日強調將加強查緝，開罰遏阻。

北港鎮因缺乏聯外道路，地方爭取台78甲快速道路，藉以連結台78快速道路，但因經費達百億元，遲遲沒有下文，北港溪防汛道路便成為目前北港地區通往台78快速道路虎尾匝道的替代道路，最近不少民眾發現，防汛道路鹿寮段堤防處髒亂不堪，有如大型垃圾場。

民眾表示，行經元長鄉鹿寮段時，可見一包包白色大袋子棄置在路旁堤防處，至少有10餘包，經過風吹日曬有的已破損，袋內垃圾散落四處，非常髒亂，周邊樹上還吊有塑膠袋，應是「死貓吊樹頭」的風俗，令人觸目驚心。

民眾說，他經常開車行經北港溪防汛道路，其他路段都很整潔，部分路段還有民眾主動清理，種植花草綠美化，看起來賞心悅目，唯有鹿寮段髒亂不堪，希望相關單位能設法清理，確保環境整潔，同時提供駕駛者1個良好的用路環境。

雲林縣政府環保局表示，已派員前往稽查，將調查垃圾內容物追查丟棄者，若是生活垃圾，將依《廢棄物清理法》開罰丟棄者1200至6000元，若為事業廢棄物，除開罰外並移送法辦，日後也會加強巡邏，並考慮裝設監視器遏阻不法。

至於「死貓吊樹頭」，環保局指出，民眾的貓咪死亡，可請清潔隊代為處理，或自費請寵物殯葬業者妥為安葬，千萬不要「死貓吊樹頭」，一旦被發現，同樣可依廢清法處1200至6000元罰款。