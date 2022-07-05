針對日本就中國海警船進入釣魚台群島海域提出抗議，中國外交部發言人趙立堅在5日主持例行記者會重申，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，近來，日本右翼漁船在釣魚台及其附屬島嶼搞侵入活動，嚴重侵犯中國主權，中國海警船現場執法是維護主權的正當舉措。

中國海軍艦艇4日上午駛入釣魚台群島附近海域，日本政府向中國表示了嚴重關切。

對此，趙立堅在7月4日的例行記者會已表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方艦艇在附近海域活動正當合法，日方無權說三道四。

更早在6月13日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會指出，釣魚台及其附屬島嶼自古就是中國的固有領土，無論日方說什麼做什麼都改變不了，釣魚台屬於中國的客觀事實。台灣是中國領土不可分割的一部分，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應當謹言慎行，不得以任何形式插手干預台海局勢，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。日方應該多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。