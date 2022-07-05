美國520億美元（約新台幣1.5兆）晶片法案卡關，讓美國及亞洲多家半導體業者像熱鍋上螞蟻，甚至公開喊話，如果美國未能通過晶片法案，將不得不推遲或縮減在美國的投資。

日經亞洲評論報導，該法案通過後，將提供有意在美國投資的芯片業者減免稅收與補助，近期許多在美國的半導體投資都是與此法案有關，但美國國會兩黨就法案細節僵持不下，歷經一年多的協商還是卡關。

英特爾已經宣布推遲俄亥俄州新廠的動土典禮，並公開表示，「我們依然在計畫興建俄亥俄州新廠，但晶片法案的資金流動比我想像中還要慢，我們仍不知道什麼時候可以完成。」英特爾也透露，如果法案進度不如預期，可能會轉往歐洲投資。

此外，格芯也喊話，「晶片法案的命運將影響公司擴大美國生產能力的速度與腳步。」格芯原本預計砸下10億美元在紐約州北部興建一座晶片廠。

與此同時，亞洲晶片製造商認為，晶片法案對生產轉移到美國相當重要。台積電雖然已經開始在亞利桑那州，興建120億美元的晶片廠，但與美國同業的態度一致，都強調建設速度取決於美國的補貼政策。

環球晶在6月底宣布要赴德州興建工廠，但董事長徐秀蘭表示，如果該工廠要落實，美國的補助措施將是重要的關鍵，如果一切順利，預計在11月開工建廠。有位不具名的高階主管透露，如果無法通過此法案，最終可能不得不調整計畫。

報導提到，目前晶片法案支持者希望在7月取得突破，如果無法實現這項目標，並進入8月的休會期，那麼晶片法案的前景會變得相當艱難，這也是許多業者近期積極表態的主要原因。