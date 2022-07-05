中央5日公布新竹縣新增859例確診案例，分別為423名男性和436名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下151人、65歲以上62人，多集中18至64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離967人，居家照護列管人數6507人，統計至7月4日為止，今年累計確診人數98175人。

新增確診者分布為竹北市306例、竹東鎮191例、湖口鄉114例、新豐鄉82例、新埔鎮24例、關西鎮39例、芎林鄉31例、橫山鄉24例、寶山鄉11例、北埔鄉12例、峨眉鄉5例、尖石鄉16例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，目前Novavax疫苗已抵台，可提供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用，竹縣初步規畫疫苗到貨後，即於社區接種站、醫療院所及13鄉鎮市衛生所疫苗門診提供接種服務，並持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率與社區保護力。

針對出生滿6個月至5歲嬰幼兒的疫苗接種，衛生局與教育局、社會處、新竹縣醫師公會、醫院、各鄉鎮市衛生所等單位開會研議後初步達成共識，滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納疫苗。

未來疫苗到貨後，將以下列三種方式接種，

一、各合約醫療院所門診或衛生所，經醫師評估後接種。二、視情況由醫院開設接種站，經醫師評估後接種。三、依據幼托園所意願，安排醫療團隊入園接種。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068