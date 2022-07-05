香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成女子團體Twins多年，能唱能演又能主持，堪稱全方位藝人，擁有大票粉絲，近期更驚喜攜手挑戰競賽型節目《乘風破浪》，舞台表現讓她們再度證實超強實力；阿嬌體質關係忽胖忽瘦，最近自曝上《乘風破浪》為了減肥，4次公演完已經瘦了10公斤，驚人意志力令粉絲為她開心卻又心疼。

阿嬌和前夫賴弘國離婚後，生活重心都放在工作上，昔日為了拍戲不昔增胖，體態忽胖忽瘦也令外界擔憂她的健康，又曾透露還沒離婚時，積極備孕也胖了10幾公斤，還忍受他人揶揄「不是已經懷上了嗎？」相當委屈；但阿嬌也慢慢瘦回來，近期在《乘風破浪》上美回當年的外貌也經常成為話題。

阿嬌（圖左）參加《乘風破浪》已經瘦了至少10公斤。(圖/ 摘自微博)

近日阿嬌和阿Sa一起接受《友情研究所》採訪，聊到參加《乘風破浪》的想法，阿嬌表示最初目的是想「調整心態」和「減肥」，不知不覺就和阿Sa待到4次公演結束；而主持人也好奇地問，「目前瘦了多少？」阿嬌自信地說，「我想有20斤（10公斤）吧」。

從畫面中就能清楚發現阿嬌確實瘦了不少，臉頰沒什麼肉還有尖下巴，在表演時身材也很標誌，大票粉絲替她開心目的達成外也很心疼，「我們嬌嬌辛苦了」、「鍾欣潼的瘦身秘訣就是努力」、「看這臉型嬌姐確實瘦了」、「我嬌瘦的讓人心疼」、「跟節目開播比起來真的瘦了不少」。