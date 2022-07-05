新華社5日報導，中國氣象局新聞發布，6月大陸全國平均氣溫21.3℃，較常年同期偏高0.9℃，為1961年以來同期最高；河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、山東、江蘇、安徽等地氣溫為歷史同期最高。

據大陸國家氣象中心副主任方翔介紹，6月13日至26日，中國華北中南部、黃淮、江淮、江漢等地出現今年首次區域性高溫天氣過程，覆蓋國土面積達363.6萬平方公里，影響人口超過6億。此次高溫天氣過程覆蓋面積廣、持續時間長且具有極端性，24日河南焦作最高氣溫達43.3℃，25日河北靈壽達44.2℃。

方翔分析說，造成此次高溫天氣的主要原因是：中國北方大部地區處於強大的暖性高壓系統控制，盛行下沉氣流，一方面造成下沉增溫，另一方面有利於出現晴空輻射增溫，加之大氣乾燥，白天地面受太陽輻射影響，升溫迅速。此環流形勢穩定維持，導致北方地區出現持續性高溫天氣。此外，偏西氣流在太行山東麓下沉增溫，對河北、河南等地的極端高溫天氣也有重要作用。

未來一段時間，部分地區高溫天氣將持續。5日至11日，新疆南疆盆地、內蒙古西部、甘肅、寧夏、陝西關中平原、河北南部、河南等地將出現高溫天氣，日最高氣溫35℃至38℃，局地40℃左右，高溫日數一般有4至6天。8日起，四川盆地東部、江漢、江淮、江南、華南等地將出現持續性高溫天氣，日最高氣溫一般有35℃至38℃。

預計7月，除華南、西南地區東南部、華東南部局部氣溫較常年同期偏低外，大陸全國其餘地區氣溫接近常年同期到偏高。專家提醒，盛夏酷暑期間，公眾要盡可能避免高溫時段戶外活動或作業，做好防暑降溫措施，及時補充水分，同時注意野外用火安全。