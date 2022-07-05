參選桃園市長的新竹市長林智堅捲入碩士論文抄襲疑雲，其就讀台灣大學國發所的碩士論文，被媒體揭露部分內容疑似與另名碩士余正煌所寫的雷同；調查局5日證實余正煌目前是新竹市調查站的48期調查官，至於論文是否抄襲一事，調查局無法回應。