有婚紗女王封號的美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，日前迎來73歲生日，她在社群中PO出多張她73歲生日派對的照片，只見她連換兩套辣裝，大展動人的「美魔女」身材，而不科學的動人曲線又成為一票網友的討論話題。

日前她的73歲生日趴以「沈醉花園」為主題，會場中主視覺的設定為粉色系，當天生日派對Vera Wang和友人一同熱唱卡拉OK，並喝一款以她為名的粉紅氣泡酒。

在Vera Wang發布的73歲生日照中，只見她準備了兩套艷服，一套是以淺紫色長擺上衣搭配印花短褲，秀出她傲人的纖細長腿；第二套則換上紅色系的兩截式裙裝，露出她的招牌水蛇腰，展現她平坦小腹，她逆天的火辣身形保養的讓網友驚嘆。為了將色調變得更加粉紅，Vera Wang將頭髮也一同挑染成粉色，其餘的飾品也都走向粉色的調性，就連Vera Wang也沉醉其中，形容這場生日派對就像是被施了魔法的秘密花園。

去年72歲生日趴時，就有網友認為Vera Wang發的照片都是經過修圖軟體的處理，看起來才沒有皺紋，引起熱議。但今年網友看到Vera Wang發出的照片也不在乎臉上的皺紋了，更加讚嘆她的好身材及保養能力。紛紛表示Vera Wang實在是越活越年輕，就算說是37歲也不為過。

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