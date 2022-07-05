高雄市促進民間參與公共建設（以下簡稱促參）招商交出亮眼成績單，2022上半年促參績效卓越，經財政部公布及認列高雄民間投資金額高達620億元，為2020年4.76億元的130倍，位居全國之冠，高雄市長陳其邁為肯定同仁的努力，大幅加碼個人及團體獎金。

高雄市副市長林欽榮表示，今年上半年已簽約案件民間投資金額高達620億元居全國之冠，另興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案等2案將於今年7月下旬簽約，預估民間投資合計24.37億元。

同時，首件雙捷運聯開案「高雄捷運O10/Y18衛武營土地開發案」公告至今年10月31日，預估民間投資金額為180億元，該案屬高雄東區新門戶鳳山中城計畫，坐擁70公頃衛武營都會公園，為文化藝術新地標，極具投資效益。

高雄市財政局局長陳勇勝表示，市府剛榮獲財政部頒發5千萬元促參獎勵金，為獎勵市府辦理促參及開發案件執行機關及有功人員，依市長陳其邁指示，5日市政會議修正通過「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與公有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」，將促參獎勵金分配執行機關比例由30%調高至50%，及提高個人獎金。

目前市府已公告招商案計有5案，民間投資金額408.35億元，主要有捷運橘線O13站土地開發案、前鎮社區長照BOT 案、左營機20公辦都更案，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)