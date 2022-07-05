資安服務廠商安碁資訊(6690)自結111年6月合併營收新台幣1.45億元，創歷史單月新高，年增59.20%，累計上半年營收共計7.5億元，年增94.95%，亦創歷史同期新高，已達去年全年營收的八成八。

為推動台灣資安服務產業發展，提升未來創新能量，安碁資訊已於111年6月順利完成現金增資，共計發行5,000仟股，募資總額4.8億元，並於6月27日完成新股發放。本次現金增資募集完成後將用於償還銀行借款，負債比率預計將自66%下降至45%；同時充實營運資金，因應未來營運成長所增加之營運資金需求，充裕自有資金強化公司財務結構，對公司整體營運發展帶來強力的後盾。

本次所募集之資金將主要用於公司資安創新技術的研究發展，透過與國際資安業者協作，發展主動式資安情資與AI資安攻防創新技術，同時結合整併的宏碁雲架構公司在雲端應用及企業營運不中斷服務相輔相成，強化資安服務和產品的核心技術能量，為顧客建構高價值的精實資安服務，以提高公司絕對優勢的競爭力。