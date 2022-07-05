國際股市反彈，融資持續減肥，加上近期投信結帳賣壓趨緩，5日大盤出現反彈，雖然逢高賣壓壓力仍大，指數一度回到14,100點，再測近期新低，但隨之買盤進場，終場加權指數上漲132點，收在14,349點，成交量為2,572億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國總統拜登可能在本周宣布放鬆對大陸進口商品徵收關稅的決定，這一舉措或可降低美國國內的通膨，其中可能包括暫停對服裝和學校用品等消費品的關稅。

此外，拜登政府還可能啟動一個廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。

由於近期將公布新的CPI數據，若CPI仍無法明顯回落，將加深美國整體經濟下滑疑慮，主要是近期的通膨，已經影響消費者支出意願，若有機會降低通膨率，對於持續下修的全球股市有幫助。

指數出現止跌翻紅，從日K線來看，大盤K線收一根十字線，下影線245點，上影線139點，高低點388點，多空激戰激烈，下影線明顯比上影線長，加上指數收紅，量能也較前一天回升，量價呈現價漲量增，顯示多方略勝一籌，盤勢有醞釀多方反撲的跡象。

另從技術指標，雖然KD、RSI還在空方區，但KD開口已經出現收斂，RSI也出現反彈，指標也有反彈跡象，因此，短線上，只要國際股市未再出現重挫，台股短線反彈可期，跌深股可偏多操作。