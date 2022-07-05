桃園市環保局環境清潔稽查大隊所屬的蘆竹區、平鎮區中隊設於高架橋下，設施簡陋已不堪使用，為改善清潔隊部環境，市府尋覓新地點建置辦公廳舍並結合資收貯存場，獲環保署補助1.67億，原預計去年底完成發包作業，但受物價飆漲、疫情衝擊，遲遲無法順利招標；對此環保局強調，將持續積極招標。

環保局指出，蘆竹區中隊目前位於台四線春日路國門陸橋下及中正北路橋下，停車場及隊員休息室皆使用簡易貨櫃屋、組合屋搭建而成；平鎮區中隊位於區公所旁中豐路橋下，由於桃園推動鐵路地下化，中豐路橋勢必面臨拆除的窘境。兩者皆因橋下空間改善不易需尋覓新建置地點。

蘆竹區新隊部興建費用約1.61億、平鎮區興建費用約1.74億，環保署去年核准興建並給予一半補助，蘆竹區、平鎮區中隊另也將資源回收物貯存場納入隊部規畫設計，盼能擴增資收物貯存、分類處理量能，未來更可作為桃樂資收站物資匯集處。

市府原預計去年底前完成發包作業，要力拚今年底啟用，豈料受國際物價、鋼價飆漲及疫情影響，蘆竹區、平鎮區中隊各招標2次都紛紛流標。環保局坦言，經內部重新檢討，有更改興建計畫，會持續積極辦理招標作業。

環保局說明，軍方今年初釋出蘆竹草子崎營區，原本蘆竹區中隊選址於大華北街營區1.46公頃土地，預計建造200坪辦公廳舍及600坪資收貯存區，已向環保署申請計畫變更改為草子崎營區，規畫使用2.5公頃，將繼續辦理招標。

至於平鎮區中隊則在市府的協調下，軍方同意撥用陸光路原二營區1.5公頃土地，作為平鎮區中隊的新地點，預計建置220坪辦公廳舍及600多坪資收貯存場。