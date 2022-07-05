舞台劇主演員群們現場重現精彩片段，讓觀眾跟著劇情穿越時空，復刻一場浪漫的愛情故事。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕現場觀賞過精彩片段後深受感動，大讚劇情緊湊，且台灣五大家族的故事與故事中個情感衝突，值得思考、關注。（謝瓊雲攝）

執行導演蘇洋徵表示，這齣戲裡面的人，雖講著不同語言，但全都是跟你我一樣的人，不管是台灣人、日本人，只要是人，你就能聽懂別人的故事。（潘虹恩攝）

導演李崗（右）監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，7月22日至24日將於台中國家歌劇院重新演出。台中市長盧秀燕（左）親自出席上午的宣傳記者會表達支持。（謝瓊雲攝）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》監製李崗與台中市長盧秀燕接受採訪。（潘虹恩攝）

導演李崗2019年首次監製《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》舞台劇，首演後廣獲好評回響。原訂去年7月在台北、台中、台南巡迴，卻因疫情耽擱，5日上午李崗導演帶領主演員到益品書屋台中館宣傳，現場重現精彩片段，讓受邀出席的台中市長盧秀燕大推，劇情緊湊精彩，邀大家踴躍走入劇院觀賞。

全劇預計將於7月22日至24日於台中國家歌劇院重新啟動演出，李崗帶領演出團隊出席宣傳記者會，執行導演蘇洋徵、劇中主要演員卡司蔭山征彥、大久保麻梨子、楊烈、方文琳、一青妙、陳家逵及王榆丹等演員也共同出席記者會。演員們更現場實際演繹劇中的精彩片段，讓觀眾跟著劇情穿越時空，復刻一場浪漫的愛情故事。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自作家一青妙的原著《我的箱子》和《日本媽媽的台菜物語》，述說著女兒無意間發現父親留下的手箱，透過手箱中的照片、書信和日記，拚湊起父母的回憶與故事。

李崗表示，《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》舞台劇受新冠疫情肆虐衝擊，劇組連續2年啟售卻無奈喊停，困難重重；今年是第3年、籌備許久，該戲結構、章節緊湊，也非常幽默，整齣戲60％由日文演出，讓大家體會當年人的困境，如男女、階級、國族認同等衝突，希望大家來觀賞；也不忘感謝市府與台中市影視發展基金會的諸多協助。

李崗表示，這是一個關乎文化認同、族群認同的故事；男主人一心想要成為日本人，女主人一心想要做好台灣媳婦，分別講述國與家的認同。是一個大時代的小故事，就用這個小故事獻給那個大時代。我們只能真誠的拼湊一個接近真相的輪廓，讓大家回到那個時代去，品味每一個角色的困惑。

蘇洋徵表示，你聽不懂日文也沒關係、台語很爛也沒有關係，因為這齣戲是充滿人的戲，情感、家庭，還有關於台灣這塊土地、我們和日本的關係，這些都是大家已經根深蒂固在你的基因、你的血液裡面；戲裡面的每個人都是跟你我一樣的人。

盧秀燕表示，看了演出片段後深受感動，這齣舞台劇不只探討過去台灣五大家族的故事，其中的情感衝突放到現在，也值得關注、思考；監製李崗把舞台劇影像化，劇情非常緊湊、好看，例如二代家族衝突的部分，讓人隨著劇情感到緊張，推薦市民走進劇院觀看，相信會對人生有不同的觀點。

新聞局表示，李崗導演與台中一直有著很深厚的淵源，除了新聞局曾經委託導演，完成「穿越霧峰到林家」的紀錄片與專書外，之後又接續完成「阿罩霧風雲：抉擇」、「阿罩霧風雲：落子」，「阿罩霧風雲：落子」更獲得新聞局補助，讓觀眾得以由一個家族的歷史看見台灣近代史的縮影。