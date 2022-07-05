有些人天生個性很大膽，無論遇到什麼困難，他們都不會感到害怕，但是一遇到感情事時，膽子會卻變得異常膽小。《搜狐網》近日分享3個天不怕地不怕的星座，但碰到心儀對象時，他們就會變得膽小，模樣判若兩人。
1.水瓶座
水瓶座天生個性大膽，別人感到恐懼的事物，看在他們眼裡，可能就會被視為有趣的事情，甚至會勾起他們的好奇心，但是一遇到愛情，水瓶座就會變得非常膽小，別說向心儀對象告白，他們就連要約對方吃飯，都會害羞到不敢詢問。
2.天秤座
天秤座個性大剌剌，平時不拘小節，單身時他們行事霸氣，而且性格堅強，就算是女性，作風也比其他星座的男性更大器、勇敢，不過一旦談戀愛，他們就會變得比較脆弱，心情的好壞也會隨伴侶而浮動，不再像以前一樣勇敢，而且思緒凌亂到難以控制，時常為了感情事而變得心浮氣躁。
3.牡羊座
牡羊座天生很火爆，具備天不怕地不怕的性格，遇到未知的事物時，普通人都會感到恐懼，但他們卻樂在其中，在他們的字典裡，根本沒有「膽小」這兩個字，無論幾歲都抱著「初生之犢不畏虎」的精神，但偏偏在愛情方面卻非常膽怯，牡羊座若遇到喜歡的人，他們只會放在心裡，不敢追求對方，甚至只會在背後默默守護。
#12星座
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