坐落於太武山腳下的蔡氏家廟，走過數百年更迭歲月。（李金生攝）

走過兩岸冷戰年代的牆面「反共抗俄」標語修復後仍將保留下來。（李金生攝）

六０年地方建築特色之一的彩繪磁磚，可見於蔡氏家廟的建築立面。（李金生攝）

六０年地方建築特色之一的彩繪磁磚，可見於蔡氏家廟的建築立面。（李金生攝）

六０年地方建築特色之一的彩繪磁磚，可見於蔡氏家廟的建築立面。（李金生攝）

蔡氏家廟構工重點所在的屋脊有彩繪磁磚及泥塑剪黏裝飾，頗具時代保存價值。（李金生攝）

蔡氏家廟不見繁複裝飾和華麗色彩，整體建築表現樸實。（李金生攝）

蔡氏家廟不見繁複裝飾和華麗色彩，整體建築表現樸實。（李金生攝）

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟今天展開修復工程，其中六０年地方建築特色之一的彩繪磁磚和具有保存價值的門廊綠釉筒瓦均將維持原貌外，走過兩岸冷戰年代的牆面「反共抗俄」標語也將保留下來。楊鎮浯縣長和縣議長洪允典期待這座做為明代先賢蔡復一族人的家廟惕厲後人上進，也成為太武山腳下的歷史文化景點。

縣文化局說明，蔡厝蔡氏家廟始於宋代，歷經數百年歲月更迭，迄明代十六世祖蔡祚德以家廟年久失修，且格局類似布袋口狀，規模不夠寬宏，因此擴增家廟公地範圍，重建由正殿、廊廡、門廊組成的家廟延續至今。

另蔡氏家廟雖不見繁複裝飾和華麗色彩，整體建築表現樸實，但木構雕工精細獨特仍相當可觀，五、六O年代的彩繪磁磚也是這座家廟立面裝飾的一大特色，另構工重點所在的屋脊有彩繪磁磚及泥塑剪黏裝飾，頗具時代保存價值，整修時將與門廊的綠釉筒瓦一併維持原樣。

曾遭蟲蟻危害的正殿及門廊，在六O年代用水泥砂漿包覆加固，此次整修也將恢復木柱原貌，同時側廳因軍方駐紮而上間漆的格柵、門扇，將一併恢復素雅的樣貌。但牆壁留有斑駁的「反共抗俄」標語將保留下來，與牆上的彈孔見證兩岸的烽火歲月。

蔡厝蔡氏家廟也是明代先賢「五省經略」蔡復一故鄉的家廟，他的畫像做為金門重要古物，平日由族人保管，蔡氏家廟祭祀時均會懸掛敬拜，去年跨海赴台完成修復後回到金門。修復師范定甫於今年5月帶著畫像修復成果，在美國文物保護協會舉辦的第50屆年會中進行專題演講，將台灣文化資產保存成果推上國際舞台。未來蔡厝蔡氏家廟修復完成，家廟中也將懸掛蔡復一畫像，做為永久紀念。