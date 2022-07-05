今(5)日屏東縣恆春鎮驚傳民宅火警，警消獲報抵達現場後，不到半小時立即將火勢撲滅，但和阿公一同在家睡覺的5歲詹姓男童，被警消發現後全身燒燙傷無生命跡象，仍送醫不治，逃出來報警的阿公也表示，火警有觸動宅警報器，當時也有叫在睡覺的孫子「快逃」，但孫子仍來不及逃生命喪火窟，詳細起火原因尚待警消釐清中。

屏東縣恆春鎮今(5)日傳民宅火警，1名5歲詹姓男童與父母、阿公同住，今天爸媽出去上班，詹童則與阿公在家睡午覺，不料，火警來的突然，由於詹童與阿公分別睡在不同房間，阿公趕緊跑出去報警，警消獲報趕赴現場後，立即布水線入室搶救，不到半小時即把火勢撲滅；火災發生後，警消在房間發現詹童全身燒燙傷無生命跡象，送往恆春旅遊醫院搶救仍不治，起火原因尚待警消釐清中。

屏東恆春鎮5日驚傳住宅火警，阿公逃出門報警前，曾在屋內向孫子喊「快逃」。（屏東消防局提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，由於該民宅有裝設住宅警報器，火警發生時有觸動警報器，阿公當時有趕緊叫孫子「快逃」，但孫子還是來不及逃生，遭濃煙嗆暈，全身受到燒燙傷，沒有呼吸心跳，而發生憾事。