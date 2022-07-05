中國服務業數據表現優於預期，以及美中關係和緩的跡象，提振了市場信心，港股開高。不過在服務業數據公布後，內地股市開始吐出早盤漲幅，也抑制了港股後續表現。

周二香港恆生指數收窄漲幅，僅升22.72點或0.10%，為21853.07點。國企股(H股)跌5.25點或0.07%，為7642.45點。

煤炭股升1.8%，南南資源升1.6%，伊泰煤炭升3.6%。

小米跌3.5%，報13.36港元。據日經報導，小米已經開始在越南透過代工廠生產智慧型手機。小米此前主要在印度和中國生產手機。

俄鋁升11.4%，報3.63港元。新聞報導稱，俄國最大礦業公司Norilsk計畫收購俄鋁。

中國恆大本周三和四將舉辦債權人會議，有消息指出，恆大將尋求海外債權人支持，延長債券兌付期限。恆大至今仍在停牌中。

商湯上漲8.3%，報2.75港元，結束此前連三日大跌的走勢。商湯上周四在股東禁售期到期之前公布，集團管理階層部分成員自願承諾，今年12月底前不會出售股票，然股價仍不斷重挫。