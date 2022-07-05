近期有一段驚人的影片在網路上瘋傳，3名壯碩的消防員合力捉出一條巨型蟒蛇，影片貼文還提醒「台灣已有吞人的大蛇繁殖出沒，勿單獨一人去山林草地」。而事實查核中心指出，該影片是3年前在高雄所拍攝，高雄市農業局也表示，近2年未曾出現如此龐大的巨蟒，民眾不需恐慌。

從網傳影片中可見，數名消防員從草叢中抬出一條5、6公尺長的巨蟒，並試圖將牠放入藍色的大型塑膠桶中，不料這條蛇實在太長，光是身體的前半段就將桶子塞滿。

網路近來瘋傳台灣有吞人的大蟒蛇出沒。（擷取自臉書社團）

綜合媒體報導，這起事件發生在2019年10月3日，高雄市消防局收到通報，鳥松區澄清湖有巨大網紋蟒出沒，當時派遣3輛消防車、7名人力，才將這條長6.5公尺的巨蟒捕獲，隨後便轉送往農業局，最後由屏東科技大學安置，經測量後確認，蛇身長5.8公尺、重63.5公斤。

據了解，我國目前僅有金門與鄰近島嶼有緬甸蟒（亞洲岩蟒）的天然分布，其餘地區若有通報蟒蛇，均為寵物逃逸或棄養。高雄市農業局表示，近2年來靈星捕蛇事件，不過並沒有出現如影片中巨大的蟒蛇；事實查核中心也指出，台灣雖然有外來種蟒紋蛇野外通報紀錄，但仍無繁殖紀錄，這條巨蟒原本應該是被人飼養，後來飼主棄養或是沒關好門，才造成巨蟒逃家，因此傳言為「部分錯誤」。