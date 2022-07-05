香港知名科幻作家倪匡昨天(7/3)仙逝，享壽87歲，消息一出震驚外界，眾人無不哀悼，他除了經典文學創作《衛斯理》系列、《原振俠》系列等舉世聞名外，媳婦也是大名人，就是被封為「玉女掌門人」的周慧敏，而周慧敏今（5）日在facebook發文，向外界表示倪匡的後事不設儀式、不發訃聞，一切從簡。

周慧敏今（5）日在facebook發文：「我們敬愛的父親倪匡先生2022年7月3日蒙主寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。遵奉遺訓不設儀式不發訃聞，一切從簡。遺體已於7月5日移往哥連臣角火葬場火化。」文末註明「女兒倪穗、兒子倪震、媳婦周慧敏 謹啟」，周慧敏附上一張戴著眼鏡的笑臉圖，似乎是倪匡帶著笑容的模樣。

周慧敏和倪匡之子倪震2008年宣布結婚，周慧敏過曾接受電視台訪問，談及自己跟公婆之間的關係，她表示跟兩老之間不需要特地維繫關係，彼此是很自然的相處模式，「相見時一樣相敬如賓，但可以做自己」。

周慧敏透露，她的公公、婆婆個性很獨特，他們不按常規、有赤子之心，不會對我們要求太多，或干預我們的生活」，因此相處起來不需技巧，自然就好，還曝光了公公私下真實面，表示倪匡看待人、事、物總能找到讚美的角度，永遠覺得某個人很有趣，或某件事情很開心，覺得公公把人生活得很快樂，自己認識倪匡許久，「學到了樂活的精神，讓我變得很正面」。倪匡也不吝嗇在媒體面前誇獎周慧敏「做媳婦天下第一，去哪裡找？」自始至終都對周慧敏很滿意。