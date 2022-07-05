還記得日劇《派遣女王》的超強斜槓女主角大前春子嗎？台灣近日也被發現出了一位「斜槓鄉長」，彰化縣花壇鄉長顧勝敏從政前就是執業醫師，他最近在臉書曬出他的證照，竟然多達23張！除了專業醫師執照，還擁有怪手操作、大型重型機車駕照、甲級廢水及廢棄物處理技術員、疫苗管理等證照，他說：「現在很多事情都可以輕鬆應對，要感謝以前認真的自己」，鄉民則誇他是「被鄉長耽誤的重機車手」。

今年新冠疫情嚴峻時，花壇鄉公所清潔隊有不少隊員確診染疫，每天收垃圾、清消作業人力嚴重不足；顧勝敏乾脆自己跳下去，衝到第一線充當清潔隊員，沿路收垃圾並處理清消工作，居民倒垃圾發現鄉長親臨都嚇一跳直呼：「太意外了！」

其實顧勝敏還會開小山貓，去年花壇鄉一處廢棄物堆置場起大火，他第一時間就上場開怪手協助滅火；彰員路淹水時，顧勝敏也親赴現場疏通淹水區的堵塞問題，堪稱十項全能。

最近，大型重型機車爭取上國道再度引起爭論，顧勝敏本身其實也擁有大型重型機車駕照，只是花壇鄉民平日看到的他，不是拉風的重車族形象，而是騎著與他身型不成比例的粉紅電動機車，搭配相當Local的安全帽。此外，顧勝敏還有一般裝載機技術證、廢棄物處裡技術員證等，甚至連道路危險物品運送人員訓練證明都有。

顧勝敏領有醫師、怪手、重機等23張證照，被鄉民封為「斜槓鄉長」。（圖／取自顧勝敏臉書）

新冠疫情多番肆虐，醫師出身的顧勝敏義無反顧投入防疫工作，還親自揹著噴霧器到菜市場做清消；當農民作物遭受荔枝樁象危害時，他也是揹著噴霧器到果園協助防治蟲害，這些實作能力都有專業證照加持。他還領有疫苗管理能力教育、戒菸治療及針灸等訓練的結業證明。

顧勝敏今(5日)在臉書曬出自己的20多張證照，他說，整理後才發現自己「以前怎麼考了那麼多證照」，不過慶幸還好有以前的準備，現在很多服務鄉里工作都可以輕鬆以對，「要感謝以前認真的自己」。

顧勝敏擁有這麼多的證照，博得網友的稱讚，有人稱他是「斜槓鄉長」，也有人說他是「被醫生職業埋沒的天才駕駛」；當然，這些證照是歷經了二、三十年光陰所獲得，所附照片也可看到他臉上的歲月變化痕跡。