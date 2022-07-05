國內新增3.6萬COVID-19確診人數，今也傳出彰化有一染疫男性居家隔離、獨住3樓，另3名家人住2樓仍確診，醫師懷疑該確診男性住家門窗緊閉，冷氣開整天讓病毒在空氣中久留，造成家人染疫。對此，台大醫院感染科醫師盛望徽表示，透過冷氣傳染病毒機率極低，「推論還是透過門把、共同使用的器具等方式不慎傳播。」

彰化醫院今表示，一名張姓男子染疫後居家隔離，獨自一人住3樓，太太和2名子女住2樓卻仍確診，醫師發現張家因天氣熱，冷氣開整天又緊閉住家門窗，讓病毒在空氣中久留，恐因此造成家人染疫。此推論引發外界關注，擔心疫情仍持續下，居家、甚至大樓中央空調均可能散播病毒。

盛望徽則不以為然。他表示，若要透過空調系統傳播病毒，雖有可能，但機率非常低，「至少要達數個要件，例如染疫者的病毒量要達一定程度，且其對著冷氣風口咳嗽或說話、病毒量夠多到進入冷氣系的迴風口後，還要再經由出風口傳播，導致其他人染疫，這過程並不容易。」

盛望徽進一步分析，因為目前使用中的冷氣，即使非常老舊，均有濾網，可過濾一定程度的病毒，還要上述條件都達到，實務上幾乎不可能，「所以台灣至今未出現新冠病毒透過空調散播的案例，傳染力高的Omicron若可透過空調系統傳播，疫情老早就大爆發了！」

盛望徽表示，依該案例分析，應該是該男子雖與家人住不同樓層，但生活中可能會使用電梯按鈕、在樓梯間相遇、共用器具等方式，將病毒傳染給其他家人，所以民眾不須驚慌。