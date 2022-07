新竹市長林智堅遭質疑兩本碩士論文均爆出抄襲爭議,讓林揚言提告。國民黨發言人黃子哲下午表示,林在中華大學的碩士論文英文題目第一個單字「Evaluating」(評估),就誤植為「Evaluatiing」,論文品質原就堪慮。

林智堅在中華大學碩士論文題目為「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」,英文譯為「Evaluatiing the neighboring resident satisfaction of some science park in Taiwan by TCSI」,英文第一字明顯誤植。

黃子哲表示,林智堅碩士論文題目中「評估」,英文動詞是Evaluate,動名詞加上ing是Evaluating,林智堅卻翻譯成「Evaluatiing」,多了一個i,明顯就是個錯別字,這樣的碩士論文簡直是個災難。

黃子哲說,碩士論文封面標題第一個英文字都拼錯,品質堪慮,林智堅「要不要再檢查內文中還有多少錯別字?」黃表示,林曾附和蔡總統雙語國家政策,稱要以此和世界交朋友,但論文發生如此離譜錯誤,別說交朋友,恐連交作業都很難。

黃子哲認為,錯誤不在大小,態度是關鍵,林智堅應該勇敢出來面對論文抄襲,甚至是品質的問題。

國民黨發言人柳采葳也批評,林智堅就是一個政治甘蔗男,一個騙完新竹騙桃園、騙全民的「假型男、真騙子」。柳還協尋日前指控國民黨智庫執行長柯志恩論文抄襲的「翁達瑞」,質疑若以翁的標準,林智堅兩本碩士論文算不算抄襲?

對林智堅指導教授、國安局長陳明通指稱,是先完成論文的林學長余正煌拿林的資料寫論文,林的論文較具原創性。柳采葳反問,身為教授,怎麼可能讓學生論文高度重複,甚至連錯字都沒改,陳的說法不合邏輯,讓自身學術倫理掃地。

柳采葳說,一個號稱五星級市長,若連寫碩士論文都偷吃步,難保在市政規劃不會也用抄襲;一個連最基本學術倫理都不在乎的學生,怎期望會用高道德標準看待城市治理;一個抄襲成性、毫無誠信的人,適合擔任桃園市長?