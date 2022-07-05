威致(2028)每股配息2.5元，周二除息首日，盤中在平盤上下震盪，一度下跌至21.5元、跌2.49%，午後買盤點火，終場收在最高，報22.3元，上漲0.25元或1.13%，不畏外資轉賣超，靠自營商力挺，順利邁向填息路。近期國際鋼材盤價下跌，拖累國內市場需求不佳，不過鋼筋價格有機會尋求築底，也帶動買氣進場。公司對今年鋼筋、盤元、棒鋼銷售表現仍持續樂觀看待。

威致營業目標，本年度將持續提升煉軋鋼設備產能及品質，除提升生產技術外，也將透過生產量提升、降低生產成本，並積極開發高附加產品，提升整體經營獲利。本年度營業目標預定售鋼筋內銷40萬噸、外銷10萬噸、鋼胚15萬噸、棒鋼及盤元10萬噸，並視市場需求變化機動調整產品比重。

未來鋼材市場將隨著需求回升與轉強，但受到通膨以及經濟放緩疑慮，整體鋼品市場預期將可審慎樂觀以待。在國內經濟環境，預期將持續受惠於半導體大廠繼續大規模擴廠及政府持續推動公共工程，加上螺絲螺帽、機械設備需求看增，對今年鋼筋、盤元、棒鋼銷售表現持續樂觀看待。