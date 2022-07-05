央行公布6月底，我國外匯存底金額為5489.63億美元，較上月底增加1.09億美元。央行外匯局局長蔡(火冏)民指出，6月美元走強，幾乎所有貨幣都出現貶值，外資6月本金加計盈餘匯出約51.89億美元。

蔡(火冏)民指出，7月市場預估FED升息2~3碼，合計H2約將再有6~7碼的升息幅度。FED升息對台灣股市和匯率的影響，還是要看美股的表現，若美股回穩，對新台幣和台股的波動有緩合效果。利差不是影響股匯的關鍵因子。

此外，6月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5293億美元，約當外匯存底96%，其占比為2019年12月底新低，主要是受到6月台股重挫，外資持有台股市值縮水。

央行統計，6月歐元貶值2.7%，英鎊貶值3.87%， 澳幣貶值4.11%，加幣貶值1.67%，日幣貶值6.22%，人民幣貶值0.31%，美元指數升值3.05%。