知名YouTuber蕾菈是「反骨男孩」正妹成員，個性直爽的她擁有甜美混血臉蛋，身材也火辣性感，更因長相神似女星鄧紫棋而有「小鄧紫棋」之稱，是許多網友心目中的女神級人物。擁有高人氣的蕾菈不僅工作邀約不斷，平時也經常更新社群動態與粉絲們互動，不料今早（5日）她卻在IG透露自己剛得知工作改了時間，意想不到的突發狀況讓她忍不住爆粗口：「我6點才睡然後爬起來工作，WTF……」

今早10點鐘左右，蕾菈突然更新多則IG限時動態，表示自己6點才睡覺，但為了工作還是早起化好美美的妝，可隨後卻被告知原訂的工作被改了時間，令她傻眼直呼：「弄這麼漂亮，然後回去睡？」同時更用英文寫下「WTF……」，心情顯然非常無奈。

發洩完情緒後，蕾菈緊接著也曬出近距離自拍，並自嘲寫道：「自拍攻擊，睡回籠覺去。」似乎試著用幽默感化解工作時間被更改的壞心情。

蕾菈一連貼出兩張自拍美照，照片裡的她看著鏡頭，精心化好的彩妝更加凸顯她爆表的顏值，最後她也寫下：「不可以對不起今日份妝容，再發一張，唉，睡覺去。」文字間仍難掩無奈之情，而除了展現妝容，能見到她穿著白色深U背心，一彎腰展現妝感時，讓她的渾圓半球全入鏡，讓粉絲一覽無遺。