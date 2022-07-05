桃園市大園區一名59歲張姓工人，昨日上午在科二街上某建案工地工作時，不慎從9樓電梯井摔落至地下1樓，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。
警方表示，張男昨上午9時許在該工地9樓負責整理現場土石，豈料在電梯井旁沒站穩，直接從9樓跌落，橫躺在地下1樓，撞擊力道強導致全身多處骨折及腦出血。
當時張男的同事在現場約5分鐘都沒看到他，覺得情況有異，四處尋找才發現倒臥在地的張男，報案後緊急將其送醫搶救，約1小時後仍因傷勢過重不治身亡。另針對此事故，目前已通報桃市府勞動檢查處前往稽核。
桃園市大園區一名59歲張姓工人，昨日上午在科二街上某建案工地工作時，不慎從9樓電梯井摔落至地下1樓，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。
警方表示，張男昨上午9時許在該工地9樓負責整理現場土石，豈料在電梯井旁沒站穩，直接從9樓跌落，橫躺在地下1樓，撞擊力道強導致全身多處骨折及腦出血。
當時張男的同事在現場約5分鐘都沒看到他，覺得情況有異，四處尋找才發現倒臥在地的張男，報案後緊急將其送醫搶救，約1小時後仍因傷勢過重不治身亡。另針對此事故，目前已通報桃市府勞動檢查處前往稽核。
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