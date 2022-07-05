國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出「反霸凌」政策，未料政策尚未正式公布，話題持續延燒，更引爆藍綠互嗆。先是高市議員黃捷點名柯志恩為何從不聲援遭霸凌者，民進黨高市議員高閔琳再直批，柯志恩狡猾偽善，想撕下假面具。國民黨高市議員陳若翠反酸，黃捷討拍，也呼籲陳其邁一起勇敢反霸凌。

柯志恩計畫提出的第1個政見為「反霸凌」，昨高市議員黃捷在臉書曬出當年收到的「冥紙恐嚇信」，認為不少政治人物都被霸凌過，卻沒見柯出來聲援。對此，柯志恩今（5）日強調，看到政治人物被霸凌都感同身受，但無法一一回應，但未來大家就是一起反霸凌，不用牽拖太多。

黃捷今再痛批，在她的罷免案期間，柯志恩就是國民黨副祕書長，這段期間被霸凌是很多人的切身之痛；柯委員是裝傻還是切割？如果從第一個「反霸凌」政見開始，就不願正視過去發生的事實，用謊言包裝陽光女孩，這種道貌岸然的假清新，要如何讓市民信服？

高閔琳批評，看到柯志恩跑到黃捷臉書駁斥柯反霸凌的文章下方留言說他「過去都沒注意到這訊息，現在看到了」的狡猾與偽善，讓本人實在不得不發文撕下這張虛假的假面具。

國民黨陳若翠不禁跳出來反問，在藝人郭彥均被民進黨側翼、網軍霸凌時，陳其邁或黃捷又有跳出來聲援嗎？她也疾呼，陳其邁及其他政治人物，要勇敢一起來反霸凌，譴責並制止一切的霸凌行為，不能將責任推給躲在鍵盤後面的網軍。

國民黨高市議員陳美雅也為柯志恩鳴不平，她指出，民進黨不敢直球對決，就政策進行辯論，反而用潑髒水、人格抹黑的網軍手法來帶風向，也帶壞整個社會風氣，她表達強烈反霸凌、反網軍治國的立場，呼籲人民站出來捍衛正義，終結霸凌。