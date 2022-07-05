民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆料台大國發所碩論涉嫌抄襲，林智堅今指2014年他勝選後，余正煌經介紹向他借民調資料完成論文，但林智堅稱自己才是原創者；據傳余正煌任職新竹巿調查站，市調站回應，此事將由調查局統一回應。

據了解，余正煌為人和善行事低調，現任職於法務部調查局新竹市調查站，且目前可能仍就讀於台大國發所博士班，但平時都在其他縣市執行任務，較少在新竹活動，事發後余正煌的手機也都已關機，無法聯繫。

針對台大國發所在職班的碩論，林智堅今在記者會上說明，他與余正煌的論文都以2014年選舉為例，且都就讀台大國發所，修讀相關老師的課程，但兩人的論文彼此存在主題、研究對象和結論三大不同。

林智堅說，2014勝選後包括台大國發所的老師和上下屆同學或學弟妹，都對選情變化感到興趣，余正煌透過人介紹，向林智堅借一手民調資料完成論文，實際上林智堅才是原創者。

林智堅指出，余正煌2016年先完成碩論口試，他則在2017年畢業，但余正煌使用他所提供的資料，也參考了他的碩論初稿，只是他的畢業時間比較晚。

林智堅也拿出余正煌論文「誌謝」，內容提到感謝國發所教授陳明通協助，由林智堅提供民調數據給他分析使用。