埔里鎮眉溪堤防，將投入6000萬元分兩年整建。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮眉溪內埔橋至守城橋段堤防老舊，近來因極端氣候影響，每逢豪雨溪水暴漲，岌岌可危，讓居民憂心；立委馬文君5日邀集水利署第三河川局長張稚煇等人會勘，同意以2年期程，編列6000萬元進行堤防整建。

眉溪貫穿埔里盆地，是孕育埔里的主要水系，近年來因為氣候異常，經常短時間強降雨，導致溪水暴漲，內埔橋至守城橋段的堤防因為年代久遠，還有傳統砌石過於老舊，造成牛眠、史港、守城里居民有淹水之虞，因此堤防整建刻不容緩。

經會勘後，水利署同意辦理「眉溪守城1號堤防治理工程」，2023年先辦理「內埔橋至守城橋」堤防整建，整建長度500公尺，預算約3000萬元；2024年辦理「內埔橋至守城橋」堤防整建，整建長度500公尺，預算約3000萬元，總共6000萬元。

馬文君表示，為建立氣候調適能力，堤防整建必須超前部署，以保障鄉親生命財產安全，除了要求水利署重視施工品質，不僅防洪更要進行景觀美化，提供民眾不淹水、親近水，進而兼顧生態環保的遊憩水環境，讓眉溪成為埔里的河濱綠地。