東區門戶計畫供電爭議，台北市副市長黃珊珊4日在臉書上直呼「要企業先簽生死狀或放棄急救同意書？」槓上台電，黃珊珊5日表示，「這件事情一直沒說清楚，又告訴我們台灣不缺電，這點非常矛盾。」，並批台電是落後部署。

對東區門戶企業需簽「生死狀」，是否覺得台電在扼殺企業，黃珊珊直言，這是台北很大的問題，北市不斷在招商，也希望大企業開拓東區門戶計畫，但陸續要完工的幾個大樓去申請用電時都被限制，條件為核供給你部分電力，但要企業給同意書，「將來跳電的話要優先被斷電」。

黃珊珊表示，這對企業來說是高度不穩定狀況，台電是否跟企業或其他的人生存在平行時空，會否接受一個條件，是用電後，將來隨時會跳電？重點在中央一直說不缺電，為什麼會這樣？一直說是因變電所，但這幾年也沒看台電積極來爭取。

黃珊珊強調，如果已有電力配置，不會現在才知道，突然有天跳了電後開始說你們以後都要跳電，「這件事情一直沒說清楚，又告訴我們台灣不缺電，這點非常矛盾。」

黃珊珊說，希望台電出來講清楚，讓企業清楚知道在北市投資將來該怎麼辦，而不是用類似簽生死狀的方式，她也批評，台電不是沒有超前部署，是完全落後。