第33屆金曲獎已於上周六落幕，不只獎項競爭激烈，女星禮服無不用盡心思，這當中，最性感的莫過於有著「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，當晚她壓軸走上紅毯，邊走還邊脫露出豐滿雙峰，3日她分享後台照，同框也大曬雙球的賴慧如，站在一起亮出超兇車頭燈，網友看到都說是不是在尬場。

陳美鳳和賴慧如禮服皆完美整現優美胸型。(圖/陳美鳳 FB、賴慧如 FB)

3日陳美鳳上傳和男星蔡昌憲、炎亞綸及工作團隊在金曲獎後台的紀念合照，包括一張與入圍台語女歌手的賴慧如的合影，照片中，賴慧如身穿高訂黑白撞色禮服，將火辣胸口開到腰間，半遮雪白誘人胸型，裙襬直伸大腿底根部，而陳美鳳也穿高訂深V亮片裝，洞口直伸肚臍位置，吸睛雙峰就快呼之欲出。

陳美鳳在FB貼出和賴慧如噓寒問暖合照。(圖/陳美鳳 FB)

賴慧如這次金曲未能如願領獎，不過能走上紅毯展示身材，也替她吸來不少關注度，目前她和陳美鳳在同一劇組演戲，在典禮撞見時噓寒問暖，合力比出心型手勢，同樣也拍下紀念照，可見雙姝拍照時越是靠近彼此，衣服洞口底部的內容物，便越是貼近對方，超亮眼胸型並列，就快要填滿觀眾眼前視線。

賴慧如在FB貼出和前輩陳美鳳合照，戲外有著好交情的兩人胸部親密接觸。(圖/賴慧如 FB)

同一時間，在兩位社群撞見如此惹火畫面，引來網友發出一陣陣驚呼，直喊「兩條美人魚讓人想入非非」、「兩位美女好漂亮身材好有氣質」、「美女穿得性感有夠棒啦」、「我們看到都很開心」、「太辣啦走到哪閃到哪」、「有拚哦感覺像在比賽」。