一名男子常年抽血檢查保肝，但因血檢異常，經由腹部肝臟超音波檢查，在肝臟發現3公分腫瘤。（亞大附醫提供／張亦惠台中傳真）

50歲林先生是B型肝炎帶原者，平時只固定在診所抽血檢查追蹤，多年來數據都正常，但一直沒有照腹部超音波，直到日前因血液中肝癌的腫瘤標記指數異常，轉介至亞洲大學附屬醫院，才發現已是肝癌二期，亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主任陳家禹提醒，民眾務必要定期透過腹部肝臟超音波檢查追蹤，才能找出微小的病灶。

陳家禹說，肝臟是沉默的器官，要透過各項檢查才能得知健康狀況，尤其慢性B、C型肝炎患者更是肝癌的高危險群，除了定期抽血檢查肝發炎指數、腫瘤標記之外，腹部肝臟超音波也非常重要。林先生從小就知道自己是B型肝炎帶原者，但因平時抽血正常，所以都沒到醫院做腹部肝臟超音波檢查，這次因為驗出甲型胎兒蛋白數值升高，診所醫師轉介安排腹部肝臟超音波檢查，沒想到肝臟有一顆3公分腫瘤。

陳家禹指出，B型肝炎患者抽血時會檢查血液中GOT、GPT的濃度及血清中的甲型胎兒蛋白，都是肝癌的腫瘤標記，但指數正常並不代表肝臟沒有問題，2公分以下肝腫瘤，有少部分病人甲型胎兒蛋白數值不會升高，但肝癌細胞的生長速度快，每3個月就會長大1倍，等到出現症狀時，往往已經到了肝癌晚期，因此腹部超音波檢查相當重要，可以揪出微小的肝臟腫瘤，早期發現治療，提高治癒機率。

陳家禹強調，肝癌初期大多沒有症狀，患者若是出現疲倦、體重減輕、黃疸、腹部疼痛等症狀時，都已經到了肝癌末期，因此定期抽血、做腹部肝臟超音波檢查非常重要。